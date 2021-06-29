ЕС может признать украинские COVID-сертификаты до конца лета – Минцифры

В Министерстве цифровой трансформации Украины ждут, что Украина и Европейский Союз взаимно признают "ковидные" сертификаты до конца лета нынешнего года, сообщает Укринформ.

Об этом сказал первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Вискуб во время выступления на первом дне IТ-недели Европейской Бизнес Ассоциации.

"Что касается "ковидных" сертификатов, Европейский Союз движется чуть быстрее, чем обычно, поэтому это еще, безусловно, актуальная тема в мировом масштабе. Мы ожидаем, что по оптимистическим прогнозам взаимное признание у нас состоится до конца лета. Мы этого ждем" , - заявил Вискуб.

Он добавил, что также в этом году ведомство ждет взаимного признания электронных подписей. По его словам, это может произойти уже осенью.