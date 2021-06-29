Красивые и модные варианты декора стен: вместо картин

Пу﻿стая стена в комнате или на кухне смотрится совсем не интересно. И если картины на стенах надоели, существуют много оригинальных вариантов оформления стен для разных комнат, сообщает Дела домашние.

Если интерьер вы планируете заранее, то сразу будете знать, какая из стен остается пустой. В этом случае список возможных решений проблемы расширяется. Стену можно выделить интересными обоями, сделав их украшением комнаты. Можно сделать самостоятельно панно. Эко тематика расширяет возможность дизайнеров, украшая пустые стены гербарием. Смотрите об этом более подробно в видео.