Максимальное пособие по безработице вырастет

Максимальное пособие по безработице с 1 июля 2021 года вырастет на 436 гривен с 9 080 гривен до 9 516 гривен. Это предусмотрено нормами закона о госбюджете Украины на 2021 год, сообщает РБК-Украина.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Киевского городского центра занятости, максимальное пособие по безработице рассчитывается в процентном соотношении от среднего дохода за последние 6 месяцев работы и не может превышать четыре прожиточных минимума.

По закону о госбюджете, прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 июля вырастет с 2270 гривен до 2379 гривен. Соответственно увеличится и максимальное пособие по безработице.

Что же до размера минимального пособия по безработице, то он остается без изменений. На период карантина Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице с 650 до 1000 гривен.

Автор: Александр Белоус