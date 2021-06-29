В Раде хотят запретить детям покупать лекарства

В среду, 30 июня, Комитет Рады по вопросам здоровья нации рассмотрит поправки ко второму чтению законопроектов №5122 и №5123-1 о запрете продажи медицинских препаратов лицам до 14 лет и штрафах за это, сообщает Страна.ua.

После этого документ передадут в парламент для окончательного утверждения. Кроме того, комитет предлагает разработать комплексную программу борьбы с детскими самоубийствами.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава Комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По данным Радуцкого, с начала года в Украине зафиксировано 69 детских самоубийств и 329 попыток покончить с собой. По статистике, в 60% случаев дети-самоубийцы используют лекарственные средства.

В частности, по его словам, в ночь с пятницы на субботу, 26 июня, в Кривом Роге 12-летняя девочка пыталась покончить с собой, приняв одновременно спазмолитики, снотворные и успокаивающие. "Скорая" доставила подростка в больницу в тяжелом состоянии, сейчас медики борются за жизнь ребенка.

В связи с этим глава профильного комитета напомнил, что 2 июня Верховная Рада поддержала законопроект №5122 о запрете продажи медицинских препаратов лицам до 14 лет.

"Завтра на заседании Комитета рассмотрим поправки ко второму чтению и направим документ в Раду для окончательного утверждения. Параллельно планируем рассмотреть и связанный законопроект №5123-1, которым устанавливается административная ответственность за продажу в аптеках лекарственных средств гражданам, которые не достигли 14-летнего возраста (документ также пока принят в первом чтении)" , - сообщил Радуцкий.

По мнению нардепа, помимо принятия законов, нужен эффективный контроль за выполнением новых правил, поэтому Гослекслужба должна задуматься над усилением взаимодействия с общественностью.

В частности, Радуцкий предлагает разместить в аптеках предупреждение о том, что закон запрещает продажу медицинских препаратов детям до 14 лет и указать номер "горячей линии", на который граждане могут сообщить о нарушениях.