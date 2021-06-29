В Украину придет долгожданная прохлада: прогноз погоды на 30 июня

В большую часть областей Украины наконец придет такая долгожданная всеми прохлада. Погода сменится с жаркой и солнечной на облачную и умеренную. По-прежнему жарко будет только на юге, востоке страны и в Крыму. Также на большей части территории Украины синоптики прогнозируют грозы и дожди.

В среду, 30 июня, Западную и Центральную Украину накроют дожди с грозами. Во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях средняя температура воздуха будет от 29 до 31°С.

На севере страны, в Черниговской и Сумской областях, будет попрохладнее – от 26 до 29°С. На востоке, в Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет также солнечно и от 27 до 29°С. На юге страны дождей и грозы не будет только в Херсонской области и в Крыму. Что касается температуры, то тут она будет такой же, как и на западе – от 29 до 30°С.

В Одесской области продолжаются дожди, а также прогнозируется сильный ветер – от 14 до 29 км/час. На большей части страны же ветер будет, в среднем, 7-14 км/час.

Также в связи с грозами Укргидрометцентр предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях. Уровень опасности – желтый.

В столице Украины, Киеве﻿, ожидается от 16 до 29°С. Прогнозируют легкую облачность без осадков и ветер 4-7 км/час.