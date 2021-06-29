Правительство разработало новую Программу действий: что будет с экономикой

Кабинет Министров, который возглавляет премьер Денис Шмыгаль, разработал новую, уже третью Программу действий до 2024 года - теперь она втрое больше и охватывает цели от инфраструктуры до энергетики, бизнеса и инвестиций, сообщает Экономическая правда.

Об этом известно из документа Программы.

Это уже третья Программа действий правительства Шмыгаля - две предыдущие, представленные в 2020 году, парламентарии в зале не поддержали. Документ втрое больше последнего и состоит из 257 страниц, на которых правительство определяет приоритетные действия по трем основным направлениям: государство, экономика и граждане.

Принятие документа парламентариями защитит правительство от увольнения на год. Экономический блок расположился на 82 страницах, содержащих 4 приоритета.

"Большое строительство". Предполагается модернизация транспортной инфраструктуры: строительство и ремонт дорог и мостов, аэропортов; обновление подвижного состава. К 2024 году правительство хочет передать в концессию 6 морских портов.

Отнесли также и жилищные вопросы: повышение уровня оплаты за коммунальные услуги почти вдвое, увеличить количество населенных пунктов, где сортируют мусор и уменьшить количество проблемных объектов жилищного строительства.

"Инвестиционный хаб". В этом приоритете правительство определяет целью для себя создание Фонда Фондов, запуск Национальной биржи по торговле капиталом и товарами.

В частности, правительство планирует до 2024 года увеличить соотношение объема торгов на организованном фондовом рынке в ВВП до 15% с 8% в 2020 году. До 2024 года - увеличить чистый приток инвестиций (ПИИ) до 5 - 5,5%.

О госсобственности: все нефункционирующие госпредприятия правительство ликвидирует или реорганизует. Количество аукционов по продаже госимущества до 2024 года хотят увеличить до 800 (с 426 в 2020 году), а поступления от приватизации - до 5 млрд грн (с 2,2 млрд грн в 2020 году).

15 крупнейших государственных компаний будут работать по Руководящими принципами по корпоративному управлению на госпредприятиях, утвержденных OЭСР.

"Легкий бизнес". В этой части правительство имеет 7 программных целей, касающихся налогов, таможни, финансовой отчетности, занятости и тому подобное. В частности, речь идет об уменьшении регуляторной нагрузки на бизнес в результате улучшения системы госнадзора.

Среди целей: пересмотр экологического налога, имплементация законодательства для реализации Соглашения FATCA, дальнейшая имплементация ВEPS для повышения прозрачности международных транзакций.

Кроме того - выполнение Соглашения об ассоциации в части контроля за табаком, горючим; налогообложения акцизом пива, горючего и спирта.

Отдельным пунктом прописана реформа Таможни: уменьшение времени прохождения таможенных процедур, прогресс в выполнении Соглашения в части таможенных вопросов.

Также для малого и среднего бизнеса создадут онлайн-платформу для обучения, финансирования и консультаций.

По занятости, планируется поддержка для "заробитчан" для открытия собственного дела и программы по уменьшению безработицы, осовременивание трудового законодательства (до 2022 года).

"Новая экономика". Это - крупнейший экономический приоритет правительства, что охватывает промышленность, энергетику, инфраструктуру, агрополитику и тому подобное. Так, правительство ставит своей целью сделать украинское промпроизводство конкурентоспособным на внутреннем и внешнем рынках, в частности - стратегические отрасли промышленности.

В этом разделе речь идет о получении членства в Европейском космическом агентстве, импортозамещении, активизации авиастроения. Экспорт авиатехники хотят увеличить с 12 млн грн до 3,8 млрд грн в 2024 году.

Одной из целей является реформа "Укроборонпрома" и создание Государственного фонда развития оборонно-промышленного комплекса Украины (до 2022 года).

По энергетике, правительство стремится к интеграции в европейское энергетическое пространство и независимости от энергосистем РФ и Беларуси. В частности - к интеграции в ENTSO-E (до 2023 года), адаптации к энергетическому законодательству ЕС и диверсификации источников газа.

Также правительство взялось за экологию и будет развивать инициативы по декарбонизации экономики согласно Европейского зеленого курса. К 2022 году планируют создать Фонд декарбонизации для финансирования энергоэффективных мер. Кроме того, для привлечения инвестиций планируют выпускать "зеленые облигации".

Одной из задач, что выносится, является привлечение иностранных партнеров для создания Консорциума по управлению ГТС Украины и создание условий для реформирования угольной отрасли.

В "новой экономике" говорится и о конкурентном рынке железнодорожных перевозок - с 2023 года их должно быть уже 4. Конечно, целью является и реформа "Укрзализныци".

Немало внимания уделили господдержке сельхозпроизводителей, агрострахованию, мелиорации и прозрачному регулированию земельных отношений.

Для Минфина целями определили поддержку малого и среднего бизнеса, повышение уровня ипотеки и реструктуризации долгов Фонда гарантирования вкладов.

Отдельная задача касается развития территорий, прилегающих к временно оккупированных для создания равных с другими регионами Украины условий и возможностей развития граждан, общин, бизнеса.