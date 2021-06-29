Рада создала спецкомиссию по защите прав инвесторов

Рада создала спецкомиссию по защите прав инвесторов

Верховная Рада создала временную специальную комиссию по вопросам защиты прав инвесторов, сообщает УНИАН.

За принятие соответствующего постановления №5659 в целом проголосовали 312 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметила народный депутат Галина Янченко, подобная комиссия уже год отработала в нынешнем парламенте и показала положительные результаты.

"За этот год нам удалось полностью решить шесть чрезвычайно резонансных дел, которые не могли решить ни правоохранительные органы, ни премьеры, ни кто-то другой. Нам это удалось, мы спасли инвестиционные проекты на сумму 5,5 млрд грн только за год работы", - сказала она.

По словам Янченко, рассмотрение жалоб от бизнеса не является самоцелью работы комиссии.

"Наша цель – законодательные изменения. На примере этих заявлений мы изучаем, что не работает в государстве и как это исправить, необходимы ли законодательные изменения или всё дело исключительно в человеческом факторе", - добавила депутат.

Инвестиции в экономику Украины

Капитальные инвестиции в экономику Украины в первом квартале 2021 года по сравнению с первым кварталом прошлого года сократились на 9,5% - до 78,179 млрд грн.

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