Рада создала спецкомиссию по защите прав инвесторов

Верховная Рада создала временную специальную комиссию по вопросам защиты прав инвесторов, сообщает УНИАН.

За принятие соответствующего постановления №5659 в целом проголосовали 312 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметила народный депутат Галина Янченко, подобная комиссия уже год отработала в нынешнем парламенте и показала положительные результаты.

"За этот год нам удалось полностью решить шесть чрезвычайно резонансных дел, которые не могли решить ни правоохранительные органы, ни премьеры, ни кто-то другой. Нам это удалось, мы спасли инвестиционные проекты на сумму 5,5 млрд грн только за год работы" , - сказала она.

По словам Янченко, рассмотрение жалоб от бизнеса не является самоцелью работы комиссии.

"Наша цель – законодательные изменения. На примере этих заявлений мы изучаем, что не работает в государстве и как это исправить, необходимы ли законодательные изменения или всё дело исключительно в человеческом факторе" , - добавила депутат.

Инвестиции в экономику Украины

Капитальные инвестиции в экономику Украины в первом квартале 2021 года по сравнению с первым кварталом прошлого года сократились на 9,5% - до 78,179 млрд грн.