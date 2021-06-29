Названы регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

Названы регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

Средняя заработная плата в Украине в мае 2021 года составила 13 499 грн. За последние 12 месяцев – по сравнению с маем 2020 – размер зарплаты увеличился на 28,1%. В то же время по сравнению с апрелем 2021 средняя зарплата снизилась на 0,3, сообщает Сегодня.

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Динамика зарплаты. Фото: Госстат

ТОП-5 регионов с самой высокой средней зарплатой:

  1. Киев – 19 287 грн;
  2. Донецкая область – 14 457 грн;
  3. Киевская область – 13 850;
  4. Запорожская область – 13 472 грн;
  5. Днепропетровская область – 13 460.

5 областей с самой низкой средней зарплатой:

  1. Волынская область – 10890 грн;
  2. Кировоградская область – 10 903 грн;
  3. Черновицкая область – 10 941 грн;
  4. Херсонская область – 11 113 грн;
  5. Черниговская область – 11 182.

В целом средняя зарплата в мае 2021 года была в 2,3 раза выше минимальной, которая составляет 6000 гривен.

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