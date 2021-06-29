Рада соберется 1 июля на внеочередное заседание ради олигархов

Рада соберется 1 июля на внеочередное заседание ради олигархов

В четверг 1 июля будет проведено внеочередное заседание Верховной Рады, сообщает Деловая столица.

"В четверг 1 июля созывается внеочередное заседание Верховной Рады. На нем рассмотрят, в частности, законопроект об олигархах ("О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)"), направление средств из "Большого строительства" на реставрацию культурных памятников и законопроект о коренных народах, который вызвал сильное возмущение в России", — написал в своем Telegram-канале народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Он также привел фотокопию распоряжения спикер ВР Дмитрия Разумкова.

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Ранее первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук сообщил, что до конца текущей сессии Верховной Рады состоится несколько внеочередных пленарных заседаний.

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