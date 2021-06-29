Рада соберется 1 июля на внеочередное заседание ради олигархов

В четверг 1 июля будет проведено внеочередное заседание Верховной Рады, сообщает Деловая столица.

"В четверг 1 июля созывается внеочередное заседание Верховной Рады. На нем рассмотрят, в частности, законопроект об олигархах ("О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)"), направление средств из "Большого строительства" на реставрацию культурных памятников и законопроект о коренных народах, который вызвал сильное возмущение в России" , — написал в своем Telegram-канале народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Он также привел фотокопию распоряжения спикер ВР Дмитрия Разумкова.

Ранее первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук сообщил, что до конца текущей сессии Верховной Рады состоится несколько внеочередных пленарных заседаний.