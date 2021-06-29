Кто вдохновил Гитлера и определил политику Третьего Рейха

По сей день человечество поражается чудовищным планам, идеям и деятельности гитлеровцев. Однако нечасто вспоминают о том, что теория и практика нацизма не возникли на пустом месте, а лишь являлись закономерным развитием европейского и североамериканского колониализма. Что же повлияло на мировоззрение Гитлера и чем он вдохновлялся, сообщает Вестник Бури.

Одним из столбов немецкого национализма является идея географа Фридриха Ратцеля, который является основателем концепции "жизненного пространства". Гитлер ознакомился с этой концепцией еще во времена обучения в Мюнхенском университете. Согласно концепции Ратцеля, любое живое существо, живущее в пространстве, нуждается в еще большем пространстве, а " наивысшая потребность в пространстве появляется у него в процессе размножения" .

Именно эта концепция "жизненного пространства" затем прослеживается и в автобиографической книге Адольфа Гитлера "Майн кампф". А сам фюрер руководствовался тем, что захват "пространства" является не просто необходимой, а обязательной составляющей немецкого национал-социализма.

Немалое влияние на Гитлера оказала и колонизация Северной Америки. Для него и его последователей это был яркий пример воплощения теории "жизненного пространства", а увлечение историей геноцида индейцев тесно связано с литературными предпочтениями. В начале ХХ века особой популярностью пользовались романы Карла Мая, который детально описывал колонизацию Северной Америки. И это также повлияло на мировоззрение будущего фюрера.

Особенно повлияло на становление Гитлера и геноцид народа острова Тасмания. "Европейское процветание", основанное на истреблении тасманийцев британскими колонистами, также стало для фюрера примером для воплощения все той же теории "жизненного пространства".

В целом, сама теория колониализма очень повлияла на взгляды Адольфа Гитлера на устрой мира. Вместе с научными трактовками Фридриха Ратцеля и реальным воплощением теории "жизненного пространства" у Гитлера и начали зарождаться идеи о "превосходной арийской расе", что переросло в национал-социализм и попытку захватить как можно больше "пространства".

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