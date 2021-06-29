Рада отменила обязательную периодическую переаттестацию моряков

Верховная Рада в первом чтении и в целом приняла законопроект №3944 "О внесении изменений в ст.51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований к квалификации членов экипажа, сообщает Интерфакс-Украина.

За принятие указанного законопроекта за основу проголосовало 330 народных депутатов. За принятие указанного законопроекта в целом с необходимыми технико-юридическими правками проголосовало 333 нардепа.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, требование повторного подтверждения квалификации моряков образуют значительные необоснованные нагрузки на должностных лиц Инспекции по подготовке и дипломированию моряков, что в сочетании с низким уровнем использования современных информационных технологий во время обработки документов от моряков приводит к образованию искусственных очередей для сдачи экзаменов в соответствующих госкомиссиях.

При этом Международная конвенция о подготовке и дипломировании (1978 года с поправками) предусматривает для командного состава морских судов в случае повторного подтверждения полученного ими ранее диплома (сертификата компетентности) возможность доказать свою квалификацию несколькими различными способами, в том числе путем подтверждения стажа работы на судне с выполнением соответствующих функций в целом не менее 12 месяцев за пять лет.

Однако в законодательстве Украины отсутствовали альтернативные способы повторного подтверждения диплома, помимо прохождения курсов повышения квалификации с последующим экзаменом.

В соответствии с принятым депутатами законом, разрешается повторное подтверждение диплома моряка не более чем через пять лет с даты выдачи предварительного подтверждения без сдачи экзаменов в государственной квалификационной комиссии при соблюдении следующих требований:

пригодности для работы на судах по состоянию здоровья;

наличия подтвержденных действующих свидетельств об одобренной обязательной подготовке, необходимой для диплома;

наличия подтвержденного центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику на морском и речном транспорте стажа работы на судах с выполнением при этом функций, соответствующих диплому, сроком не менее в целом 12 месяцев из предыдущих пяти лет или суммарно трех месяцев из предыдущих шести месяцев перед повторным подтверждением диплома (или эквивалентного), стажа работы на судне или успешного окончания одобренного курса или курсов подготовки, или завершения подтвержденного стажа работы на судне с выполнением при этом функций, соответствующих имеющемуся диплому, в течение не менее трех месяцев в сверхштатной должности или на должности командного состава, ниже той, которая предусмотрена настоящим имеющимся дипломом, непосредственно перед занятием должности, для которой этот диплом действителен.

Повторное подтверждение диплома для работы на танкерах осуществляется не более чем через пять лет без сдачи экзаменов в случае наличия стажа работы на судне в течение суммарно не менее трех месяцев с предыдущих пяти лет или успешного окончания одобренного учебного курса или курсов.

При этом лишение звания и изъятие диплома или квалификационного свидетельства допускается только по решению суда.