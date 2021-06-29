Рада хочет защитить критическую инфраструктуру

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5219 "О критической инфраструктуре", который предусматривает, в частности, создание Национальной комиссии по защите критической инфраструктуры, сообщает Деловая столица.

"За" проголосовали 264 народных депутата, против был один и воздержались 68 парламентариев.

Авторы законопроекта отмечают, что "мировые тенденции к усилению угроз природного и техногенного характера, повышение уровня террористических угроз, увеличение количества и повышение сложности кибератак, а также повреждения инфраструктурных объектов в восточных и южных регионах Украины вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации обусловили актуализацию вопроса защиты систем, объектов и ресурсов, которые являются критически важными для функционирования общества, социально-экономического развития государства и обеспечения национальной безопасности".

При этом подавляющее большинство объектов критической инфраструктуры, как утверждают парламентарии, находится в частной собственности.

"Законопроект призван способствовать эффективному взаимодействию государства и общества, создать дополнительные предпосылки для дальнейшего развития…Общественность в целом должна сыграть важную роль как в предотвращении атак на критическую инфраструктуру, так и в снижении вреда после того, как атака произошла (антикризисное управление)" , — говорится в пояснительной записке к документу.

Проектом предлагается урегулировать правовые отношения, связанные с функционированием и защитой критической инфраструктуры. Этот законопроект должен стать составной законодательства Украины в сфере национальной безопасности.