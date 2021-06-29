SpaceX выведет на орбиту 88 спутников: трансляция запуска ракеты

Сегодня, 29 июня в 21:56 по киевскому времени, в рамках миссии Transporter-2, ракета космической компании SpaceX выведет на орбиту 88 спутников. Предыдущий запуск аппарата был перенесен с 25 июня из-за необходимости в дополнительной технической проверке, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет издание Space.

Стоит отметить, что Transporter-2 является второй миссией программы компании Илона Маска. На этот же раз, на орбиту также будут направлены:

заказ от Министерства обороны США;

спутники дистанционного зондирования от компании Satellogic и финской ICEYE;

десять спутников, которые являются частью глобальной платформы Starlink;

Известно, что запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX состоится на мысе Канаверал во Флориде. В частности, посадка аппарата произойдет неподалеку от места запуска. Корабль HOSS Briarwood, со своей стороны, заберет створки "носа" ракеты с океана.

В частности, в этот раз будет использоваться первая ступень ракеты-носителя многоразового использования, которая также вернется на Землю.