Нидерланды обвинили РФ в небезопасных действиях в Черном море

Российские истребители создали небезопасную ситуацию близ фрегата ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море, сообщает Интерфакс-Украина.

По информации нидерландского оборонного ведомства, инцидент произошел 24 июня, когда фрегат находился близ Крыма. Нидерландская сторона утверждает, что российские истребители несколько часов совершали пролеты на опасно близком расстоянии к Evertsen, симулируя атаки на корабль.

Минобороны Нидерландов приводит слова капитана фрегата, который назвал подобные действия российских военных безответственными и небезопасными.

В акватории Черного моря 28 июня стартовали крупные военно-морские учения Sea Breeze - 2021. В них задействуют 32 боевых корабля, 40 самолетов и 5 тыс. военнослужащих из 17 стран НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности предполагается участие военных из 32 стран.

По сообщению 6-го оперативного флота США, в ходе учений будут отрабатываться боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадка десанта, противолодочная и противовоздушная борьба.