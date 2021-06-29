Тищенко рассказал, из-за чего подрался с Куницким

Нардеп от "Слуги народа", ресторатор и бывший телеведущий Николай Тищенко заявил, что его коллега по фракции Александр Куницкий подрался с ним, пытаясь отомстить. Куницкий является поваром по образованию, а Тищенко не взял его в одно из кулинарных телешоу, сообщает Деловая столица.

Так, Тищенко опубликовал скриншот с биографией Куницкого. По словам бывшего телеведущего, его коллега по парламенту мстил ему за то, что не прошел в шоу "Мастер Шеф".

"Банальная месть повара-кондитера по образованию Куницкого за то, что в свое время я не взял его в "Мастер Шеф" , — написал Тищенко в соцсети.

Он добавил, что получил десятки сообщений и звонков из-за инцидента.

Отметим, что Николай Тищенко перед уходом в политику много лет работал на телевидении. В кулинарном шоу "Мастер Шеф" он провел 6 лет и был одним из трех ведущих членов жюри. Участие в программе принимали все желающие кулинары-любители, которые прошли предварительные кастинги.

В апреле 2016 Тищенко заявил об уходе из проекта.

Напомним, о драке Тищенко и Куницкого сообщил бывший "слуга" Александр Дубинский. По его данным, зачинщиком драки выступил Николай Тищенко из-за разоблачающих материалов по схемам поборов с моряков, которые якобы есть у Куницкого.

Сам Тищенко говорит, что драки не было, а Куницкий обнародовал видео конфликта, на которое непосредственный момент нападения не попал.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа " Александр Корниенко, комментируя инцидент заявил, что мужчины "не выглядели избитыми".