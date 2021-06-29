Рада отменила штрафы за выезд из ОРДЛО через Россию

Штрафы за выезд из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области через Россию отменили. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №5478, сообщает РБК-Украина.

Отметим, что сейчас такое нарушение карается штрафом от 1,7 тысячи гривен до 5,1 тысячи гривен. Те же действия, совершенные группой лиц или лицом, которое в течение года штрафовали за выезд из ОРДЛО через РФ, влекут за собой штраф от 5,1 тысячи до 8,5 тысячи гривен.

В пояснительной записке подчеркивается, что в условиях закрытия или ограниченного функционирования КПВВ из-за действий оккупационных властей украинцы лишены возможности законно выехать с временно оккупированных территорий Украины.

"Это привело к существенному увеличению случаев выявления в пунктах пропуска на украинском-российском участке границы лиц, которые в нарушение вышеуказанного порядка уезжают из временно оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации" , - указано в ней.

Отмечается, что жители ТОТ нуждаются визитов на подконтрольную Украины территорию по разным причинам, в первую очередь, связанных с получением медицинской помощи, пенсионных выплат, документов или обучения.

Штрафы отменили на период действия карантина или на время блокировки деятельности КПВВ.

Автор: Юлия Струк