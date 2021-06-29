Apple открыл офис в Украине и начал завозить технику

На прошлой неделе в Киеве официально заработал украинский офис Apple. А служба поддержки компании заговорила с клиентами на украинском языке. В связи с этим на нашем рынке изменились условия работы для местных партнеров американской корпорации, сообщает UBR.

Как стало известно, Apple начал самостоятельно заниматься ввозом и раcтаможкой всех устройств собственного производства. Об этом сообщил анонимный источник, знакомый с ситуацией.

Таким образом американский IT-гигант будет бороться с "серым" импортом. Никто из крупных партнеров в Украине больше не сможет провозить "под шумок" часть серого товара.

По неофициальным данным, ранее любой партнер – большие торговые сети – могли завозить на территорию Украины определенные объемы товаров "своими силами". Для расчетов с Apple они взаимодействовали с дистрибьютором, компанией "Асбис".

Кроме этого, Apple также будет контролировать качество предоставляемых консультаций на фирменных бренд-зонах в магазинах официальных реселлеров. Для этого компания уже открыла ряд вакансий региональных лидеров.

Редакция обратилась с запросами в "Асбис" и крупным ритейлерам, но на момент написания новости ответа не получила.

По данным источника, Apple не собирается открывать в Украине официального фирменного ритейла в ближайшее время. В то же время высока вероятность появления фирменных сервисов компании, ранее недоступных в нашей стране.