В Кувейте мужчина оказался в тюрьме за жалобу на погоду

В Кувейте правоохранители задержали мужчину, который в соцсетях жаловался на сильную жару в стране, сообщает InfoResist.

В видео, которое мужчина обнародовал в TikTok и Twitter, он шутил и ругался на высокую температуру и пылевую бурю.

Police arrested an Egyptian for posting an offensive video, in which he was ranting about Kuwait’s bad weather and dust storms. Complaining about the blinding sandstorm that has engulfed Kuwait for the past few days.



The man has been referred for deportation for insulting Kuwait pic.twitter.com/T4UVV7zWRy — headline.kwt® (@HeadlineKwt) June 28, 2021

Министр внутренних дел страны написал в Twitter, что автора «оскорбительного» видео привлекут к ответственности.

По информации местных СМИ, задержанный — гражданин Египта, его намерены депортировать из страны.

Между тем некоторые пользователи социальных сетей в знак солидарности с задержанным стали также публиковать видео с жалобами на погоду.