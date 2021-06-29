В Кувейте мужчина оказался в тюрьме за жалобу на погоду
В Кувейте правоохранители задержали мужчину, который в соцсетях жаловался на сильную жару в стране, сообщает InfoResist.
В видео, которое мужчина обнародовал в TikTok и Twitter, он шутил и ругался на высокую температуру и пылевую бурю.
Министр внутренних дел страны написал в Twitter, что автора «оскорбительного» видео привлекут к ответственности.
По информации местных СМИ, задержанный — гражданин Египта, его намерены депортировать из страны.
Между тем некоторые пользователи социальных сетей в знак солидарности с задержанным стали также публиковать видео с жалобами на погоду.