Крупнейшая судоходная компания мира открыла офис в Украине

Немецкая транспортная компания Hapag-Lloyd открыла офис в Украине. Он находится в Одессе, и там уже работают более 20 сотрудников, сообщает UBR.

Основным фактором, который повлиял на такое решение одной из крупнейших судоходных компаний мира, стало географическое расположение Украины.

"Привлекательным экспортным рынком для Hapag-Lloyd Украину делают также богатство различными минеральными ресурсами и одно из крупнейших в мире с/х производств" , – отметили в компании.

Также Украина является "важным импортером электроники", оборудования и потребительских товаров. К тому же в стране проводят операции крупнейшие транснациональные компании мира, что открывает возможности для морских перевозчиков.

"Экономический рост страны убедителен, и многие украинские грузоотправители уже пользуются услугами Hapag-Lloyd. Открывая наш новый офис в Украине, мы отдаем должное отличному развитию бизнеса и огромным шансам, которые мы видим на этом рынке" , – добавили в Hapag-Lloyd.

Стоит отметить, что Hapag-Lloyd имеет флот из 241 контейнеровоза общей грузоподъемностью 1,7 млн тонн. Она является одной из ведущих мировых компаний в области линейных перевозок.

В общем компания имеет 121 линейный сервис по всему миру и обеспечивает сообщение между более чем 600 портами на всех континентах.