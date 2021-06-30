Долги по зарплате: в каких регионах больше всего задолжали
По состоянию на 1 июня сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине составила почти 3,351 млрд грн, что на 6,1% меньше по сравнению с началом мая. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики от 29 июня, сообщает UBR.
При этом с начала года зарплатные долги выросли на 739 млн грн, или 28,3%, а по сравнению с данными годичной давности – на 751 млн грн, или 28,9%.
На начало июня этого года основными должниками стали предприятия в таких отраслях:
- промышленность – 74,8% от общей суммы;
- профессиональная, научная и техническая деятельность – 8,2%.
При этом больше половины долга образовано в таких регионах:
- Донецкая область – 683,34 млн грн, 20,4% от общей суммы;
- Харьковская – 492,45 млн грн, или 14,7%;
- Днепропетровская – 411,61 млн грн, или 12,3%;
- Киев – 463,01, или 13,8%.
Стоит отметить, что в апреле задолженность по выплате заработной платы в Украине выросла на 5,4%. По состоянию на 1 мая сумма превысила 3,567 млрд грн.