Стая китов-убийц атаковала яхту возле берегов Испании

Стая косаток, которые также известны как киты-убийцы, напали на британскую яхту в Гибралтарском проливе, сообщает УНИАН.

Видеозапись снял яхтсмен Мартин Эванс.

Как пишет Kent Online, около 30 косаток окружили судно, когда оно шло в 40 километрах от испанского берега. Животные бросались на руль яхты и разворачивали ее.

"Складывалось впечатление, что у них был план, и они были злы. Я не робкого десятка, но это пугало даже меня" , - рассказал Эванс.

В итоге морякам пришлось спустить паруса, выключить электрооборудование и надеяться, что косатки успокоятся.

Спустя два часа косатки уплыли, причем одной из них удалось отгрызть от руля большой кусок. Яхта добралась до берега Испании, после чего ее пришлось оставить из-за повреждений.