Англия обыграла Германию и вышла в 1/4 финала Евро-2020

Футболисты сборной Англии нанесли поражение соперникам из Германии в матче 1/8 финала чемпионата Европы, сообщает Интерфакс-Украина.

Встреча, проходившая в Лондоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан.

Первый гол во встрече забил Рахим Стерлинг, точно замкнувший прострел с фланга на 75-й минуте. На 86-й минуте Гарри Кейн забил свой первый мяч на турнире и установил окончательный счет матча.

Англичане в четвертьфинале встретятся с победителем матча между сборными Швеции и Украины, который пройдет в Глазго и начнется во вторник в 22:00 мск. Встреча 1/4 финала будет сыграна 3 июля в Риме.