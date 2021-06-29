Актрису Бриджит Бардо оштрафовали за оскорбления

Суд города Арраса на севере Франции постановил оштрафовать на пять тысяч евро за оскорбления главы Национальной федерации охотников Вилли Шраена известную актрису Брижит Бардо. Также ее обязали выплатить Шраену две тысячи евро, сообщает Страна.ua.

Критический в отношении охотников материал был размещен Бардо на сайте ее организации защиты животных в октябре 2019 года. В нем Бардо назвала всех охотников "нелюдями, отличающимися редкостной трусостью", которые своими действиями "терроризируют животный мир". Глава федерации при этом был представлен ею как классический пример подобного отношения к животным.

Суд потребовал Бардо выплатить Шраену тысячу в качестве компенсаций юридических затрат и еще столько же - за моральный ущерб. Кроме того, суд обязал актрису в двухнедельный срок удалить из опубликованной на сайте статьи все оскорбительные высказывания в адрес главного охотника Франции. Также на сайте в обязательном порядке должно фигурировать решение суда по этому делу.

Бардо не присутствовала на заседании суда. В направленном суду письме она сообщила, что является автором размещенного на сайте материала. При этом актриса признала, что это ее критическое выступление было "по-видимому несколько резким". В то же время она считает, что вопрос гибели животных от рук охотников "является одной из тем, сильно волнующих французов".

86-летняя Бардо известна как активист движения в защиту животных. Она неоднократно выступала против корриды. Также актриса раскритиковала мусульманскую практику забивания овец, из-за чего ее обвинили в расизме.