В Запорожье после ливня с градом подтопило дома (фото)

В результате неблагоприятных погодных условий и большого количества осадков 29 июня в Запорожской области, произошло подтопление подвальных помещений домов. Работники ГСЧС продолжают ликвидировать последствия непогоды, сообщает РБК-Украина.

Как отмечается ГСЧС, в результате большого количества осадков, подтопление подвальных помещений произошло на улицах:

Иванова;

Моторостроителей;﻿

Набережной.

В частности, пос﻿ледствия зафиксироваы на проспекте Соборный и придомовой территории в городе Пологи.

По состоянию на 17: 00 спасатели откачали около 160 куб.метров воды. В общем, к ликвидации последствий было привлечено 44 человека и 11 единиц техники.

Также известно об повреждении автомобилей двумя деревьями, которые упали во время непогоды на проезжую часть.