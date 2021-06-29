В Запорожье после ливня с градом подтопило дома (фото)

В результате неблагоприятных погодных условий и большого количества осадков 29 июня в Запорожской области, произошло подтопление подвальных помещений домов. Работники ГСЧС продолжают ликвидировать последствия непогоды, сообщает РБК-Украина.

2251_1.jpg

Как отмечается ГСЧС, в результате большого количества осадков, подтопление подвальных помещений произошло на улицах:

  • Иванова;
  • Моторостроителей;﻿
  • Набережной.
2369_2.jpg

В частности, пос﻿ледствия зафиксироваы на проспекте Соборный и придомовой территории в городе Пологи.

1947_3.jpg

 По состоянию на 17: 00 спасатели откачали около 160 куб.метров воды. В общем, к ликвидации последствий было привлечено 44 человека и 11 единиц техники.

1503_4.jpg

Также известно об повреждении автомобилей двумя деревьями, которые упали во время непогоды на проезжую часть.

1080_5.jpg

818_6.jpg

643_7.jpg

483_8.jpg

330_10.jpg

417_11.jpg

Новости

analytics