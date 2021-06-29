Fozzy Group уволила маркетинг-директора за украинофобские высказывания

Торговая группа Fozzy Group уволила маркетинг-директора Вячеслава Баранского после его украинофобских публикаций в соцсетях, сообщает Zaxid.net.

В группе, в которую входят сети супермаркетов «Сильпо» и «Фора», «Ringoo» и ряд других известных компаний, заявили, что Баранский на своей персональной странице в социальной сети сделал публикации, «содержание и форму которых они не разделяют, и которые вызвали возмущение общественности» .

«Поскольку сотрудники являются нашей ценностью, то основой для решения относительно этой ситуации стала личная встреча руководителей компании со Славой», - сказано в сообщении пресс-службы Fozzy Group.

По итогам встречи Баранский прекратил работу в группе компаний Fozzy Group.

«Наши принципы остаются незыблемыми, мы продолжаем работать для развития Украины и благосостояния общества в целом», - говорится в сообщении.

Кто такой Вячеслав Баранский и почему его уволили

Маркетинг-директор одного из стартапов торгово промышленной группы Fozzy Group Вячеслав Баранский в своих публикациях в соцсетях поддержал российского рэпера Басту, который выступал в аннексирована Крыму, а в 2017 году выбирал «лучшую песню про Крымский мост».

«Красава, Баста. Сельскую тупость победит только город, который кладет болт на ценности села», - написал он.

В другом посте Баранский спрашивает : «Почему большинство постсоветских стран нормально развиваются, а Украине досталась только" достоинство "и" европейские ценности "? ».

Позже появились и другие скрины сообщений Славы Баранского, где тот критикует украинскую музыку, традицию одевать вышиванки и тому подобное.

«Зачем вам Моргенштерн, если есть сельская «Плыне кача?» , - говорилось в одном из сообщений. А уже в другом Баранский выступал с одобрением того, что, по его мнению, привычка натягивать вышиванки "уходит в прошлое".

Сам Баранский заявил, что «перегнул палку» и добавил, что в 2014 году он якобы потерял работу из-за «своей позиции относительно украинского Крыма».