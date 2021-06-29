Пятилетнего мальчика убило током в трансформаторной будке

В одном из сел Измаильского района Одесской области пятилетний мальчик залез в трансформаторную будку — ребенка убило током, сообщает Новости-N.

Трагедия произошла во время отдыха ребенка с отцом у озера. Мальчик проник в трансформаторную будку, где получил несовместимое с жизнью поражение током.

Сведения по данному факту правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины: п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай», ч. 1 ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком), и ч. 1 ст. 272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

В ходе досудебного расследования полицейские будут устанавливать, почему объект, который представляет опасность для людей, не был на замке, а маленький мальчик не находился под присмотром взрослых.