На последних секундах: SpaceX отложила запуск спутников

Компания Илона Маска SpaceX приняла решение перенести запуск ракеты в рамках миссии Transporter-2 через самолет в небе. Команда готовится к завтрашней резервной возможности взлететь, сообщает РБК-Украина.

Сегодня, 29 июня, ракета компании должна была вывести на орбиту 88 спутников. Впрочем, согласно флайтрадару, самолет в небе помешал запуску ракеты.

Пресс-служба предприятия, со своей стороны, сообщила, что команда ракеты начала подготовку к завтрашней возможности взлететь.