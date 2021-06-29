Суд продлил меры пресечения Кузьменко и Дугарь

Шевченковский районный суд Киева в очередной раз продлил меры пресечения обвиняемым в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета врачу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь, сообщает УНИАН.

Решение вынес суд присяжных, удовлетворив ходатайство прокурора.

Таким образом, Кузьменко еще 60 суток будет находиться под круглосуточным домашним арестом, а Дугарь на 60 суток продлили обязательства выполнять процессуальные обязанности, а именно по первому требованию являться в суд и органы следствия.