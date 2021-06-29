Францию засыпало градом: намело целые сугробы (фото)

Несколько населенных пунктов на северо-востоке Франции 29 июня засыпало градом. В некоторых городах департамента Вогезы образовались сугробы из града толщиной несколько десятков сантиметров, сообщает NewsMaker.

Во Франции несколько населенных пунктов засыпало градом (ФОТО)

Жителям нескольких городов департамента Вогезы пришлось в середине лета достать лопаты для уборки снега и задействовать снегоочистительную технику из-за большого объема выпавших осадков в виде града.

Во Франции несколько населенных пунктов засыпало градом (ФОТО)

Как сообщает источник, ранее град обрушился также на Германию и Швейцарию.

Швейцарское информационное агентство ATS сообщило о граде огромного размера в кантоне Люцерн — диаметром до семи сантиметров.

Во Франции несколько населенных пунктов засыпало градом (ФОТО)

В кантоне Фрибур полицию и пожарную службу вызывали 300 раз, в том числе для спасения класса из 16 детей и двух взрослых, пострадавших от града. Шесть детей и один взрослый были доставлены в больницу. Также по меньшей мере пять человек получили травмы в немецкоязычных кантонах, в том числе велосипедист, получивший травму головы из-за града.

Во Франции несколько населенных пунктов засыпало градом (ФОТО)

Во Франции несколько населенных пунктов засыпало градом (ФОТО)

Во Франции несколько населенных пунктов засыпало градом (ФОТО)

Во Франции несколько населенных пунктов засыпало градом (ФОТО)

Во Франции несколько населенных пунктов засыпало градом (ФОТО)

Во Франции несколько населенных пунктов засыпало градом (ФОТО)

Во Франции несколько населенных пунктов засыпало градом (ФОТО)

Во Франции несколько населенных пунктов засыпало градом (ФОТО)

Во Франции несколько населенных пунктов засыпало градом (ФОТО)

Во Франции несколько населенных пунктов засыпало градом (ФОТО)

Во Франции несколько населенных пунктов засыпало градом (ФОТО)

Во Франции несколько населенных пунктов засыпало градом (ФОТО)

Во Франции несколько населенных пунктов засыпало градом (ФОТО)

Во Франции несколько населенных пунктов засыпало градом (ФОТО)

DR

Во Франции несколько населенных пунктов засыпало градом (ФОТО)

Во Франции несколько населенных пунктов засыпало градом (ФОТО)

Во Франции несколько населенных пунктов засыпало градом (ФОТО)

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