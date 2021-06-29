Францию засыпало градом: намело целые сугробы (фото)

Несколько населенных пунктов на северо-востоке Франции 29 июня засыпало градом. В некоторых городах департамента Вогезы образовались сугробы из града толщиной несколько десятков сантиметров, сообщает NewsMaker.

Жителям нескольких городов департамента Вогезы пришлось в середине лета достать лопаты для уборки снега и задействовать снегоочистительную технику из-за большого объема выпавших осадков в виде града.

Как сообщает источник, ранее град обрушился также на Германию и Швейцарию.

La taille des grêlons à La Chaux-de-Fonds le 28.06.2021 à 15h40 / @meteosuisse pic.twitter.com/uyZQM5Hfmo — David Deruns (@DavidDeruns) June 28, 2021

Швейцарское информационное агентство ATS сообщило о граде огромного размера в кантоне Люцерн — диаметром до семи сантиметров.

В кантоне Фрибур полицию и пожарную службу вызывали 300 раз, в том числе для спасения класса из 16 детей и двух взрослых, пострадавших от града. Шесть детей и один взрослый были доставлены в больницу. Также по меньшей мере пять человек получили травмы в немецкоязычных кантонах, в том числе велосипедист, получивший травму головы из-за града.

DR