Францию засыпало градом: намело целые сугробы (фото)
Несколько населенных пунктов на северо-востоке Франции 29 июня засыпало градом. В некоторых городах департамента Вогезы образовались сугробы из града толщиной несколько десятков сантиметров, сообщает NewsMaker.
Жителям нескольких городов департамента Вогезы пришлось в середине лета достать лопаты для уборки снега и задействовать снегоочистительную технику из-за большого объема выпавших осадков в виде града.
Как сообщает источник, ранее град обрушился также на Германию и Швейцарию.
Швейцарское информационное агентство ATS сообщило о граде огромного размера в кантоне Люцерн — диаметром до семи сантиметров.
В кантоне Фрибур полицию и пожарную службу вызывали 300 раз, в том числе для спасения класса из 16 детей и двух взрослых, пострадавших от града. Шесть детей и один взрослый были доставлены в больницу. Также по меньшей мере пять человек получили травмы в немецкоязычных кантонах, в том числе велосипедист, получивший травму головы из-за града.
DR