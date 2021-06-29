Кабмин изменил карантинные нормы для борьбы с COVID-штамом "Дельта"

Кабинет Министров внес изменения в карантинные нормы для противодействия распространению коронавируса штамма Дельта, сообщает Страна.ua.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Прежде всего мы будем проводить контроль состояния здоровья прибывших из стран, где этот штамм коронавируса уже распространен. Для этого развернут пункты тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в пунктах пропуска через государственную границу" , - объяснил Игорь Кузин.

Для пересечения государственной границы иностранцам (кроме тех, кто имеет вид на постоянное жительство в Украине) и лицам без гражданства старше 12 лет, прибывшим из Республики Индия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации, Португальской Республики или находившимся на их территории не менее семи дней в течение последних 14, нужно пройти непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля) экспресс-тестирование на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2. При наличии отрицательного результата им разрешат попасть в Украину.

В случае отсутствия такого результата или отказа от тестирования пограничник отказывает такому лицу в пересечении государственной границы в порядке, определенном статьей 14 Закона "О пограничном контроле".

Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины (кроме тех, кто младше 12 лет) и прибыли в Украину из Республики Индия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации, Португальской Республики или находились на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней, также осуществляют экспресс-тестирование на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля). В случае положительного результата они подлежат обязательной самоизоляции или обсервации.

Работники Нацполиции обеспечивают сопровождение лиц, подлежащих обсервации, от зоны пограничного контроля к санитарной зоне для их дальнейшей транспортировки в места обсервации или в заведения здравоохранения для их госпитализации.

Санитарные зоны обустраиваются вне пределов территории пунктов пропуска (пунктов контроля) через государственную границу.

Список стран будет пересматриваться и обновляться в зависимости от эпидемической ситуации. Новые нормы будут действовать с 2 июля 2021 года (правительственное постановление № 657).