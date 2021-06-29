НАПК назвало "мягким" закон Зеленского о декларировании

В законопроекте президента Владимира Зеленского об ответственности за недостоверное декларирование предусмотрено слишком мягкое наказание за недостоверную информацию, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"К сожалению, в своем вето президент уменьшил срок лишения свободы до одного года по статье 366-3 Уголовного кодекса Украины (УК). Напомним, что законопроект, внесенный президентом по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны 29 декабря 2020, предусматривал 2 года лишения свободы. Теперь статья 366-3 УК будет единственной статьей этого кодекса, по которой предусмотрено лишь 1 год лишения свободы" , — говорится в сообщении.

В НАПК отмечают, что для всех остальных преступлений предусмотрено более длительные сроки лишения свободы, начиная с 2 лет.