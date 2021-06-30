SpaceX за 10 сек до старта отложила запуск спутников: названа причина

Маск заявил, что в свободной от полетов зоне в районе запуска был замечен самолет, из-за чего запуск в последний момент пришлось отменить, сообщает Корреспондент.

Компания SpaceX во вторник, 29 июня, на последних секундах отменила запуск 85 космических аппаратов из-за появления самолета в районе запуска. Новый запуск назначен на 30 июня, говорится в заявлении компании, опубликованном в ее микроблоге в Twitter.

Изначально предполагалось, что запуск состоится во вторник в 14:56 по местному времени с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). По данным компании, он был отменен примерно за 10 секунд до старта из-за помех в районе полета ракеты-носителя.

Как пояснил в Twitter глава компании Илон Маск, запуск был отменен из-за того, что в свободной от полетов зоне в районе запуска был замечен самолет. Он посетовал на то, что для освоения космоса необходимо "провести масштабную реформу регулирующих органов".

Планируется, что в рамках перенесенного запуска SpaceX доставит на околоземную орбиту 85 космических аппаратов. В их числе несколько десятков коммерческих и государственных микроспутников, межорбитальные буксиры, а также три микроспутника Starlink, которые предназначены для обеспечения доступа в интернет. Они будут выведены на орбиту приблизительно через час после запуска.