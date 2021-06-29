Для украинцев запускают тестирование COVID-сертификатов в "Дії"

В Министерстве цифровой трансформации объявили о начале бета-тестирования "кодовых сертификатов". Зарегистрироваться можно уже сейчас, сообщает УНИАН.

Глава Минцифры Михаил Федоров проинформировал в Facebook, что бета-тест стартует 1 июля: в нем может принять участие каждый желающий, кто получил две дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины, все тестировщики получат доступ в течение 48 часов.

"Что такое "ковидный" сертификат? Это документ в додатке "Дія", подтверждающий ваш статус о вакцинации в Украине, на территории ЕС и других странах. Работать будет, как и любой другой документ в "Дії" - его действительность можно будет проверить через QR-код" , - пояснил Федоров.

По его словам, это бета-тестирование - важная часть запуска "ковидных сертификатов", которая помогает протестировать работу услуги.

Он отметил, что этот документ в "Дії", будет работать, как и любой другой. Его действительность можно будет проверить через QR-код.

Сейчас технической реализацией "ковидных сертификатов" совместно занимаются команды Минцифры, Минздрава, Нацслужба здоровья Украины, Министерство иностранных дел и пограничная служба.