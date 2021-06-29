На матче "Украина – Швеция" отгремела кричалка про Путина
На матче сборной Украины с командой Швеции 29 июня в 1/8 финала Евро 2020 прозвучала известная песня о президенте России Владимире Путине, которую впервые исполнили харьковские ультрас в 2015-м, и с тех пор произведение стало международным "хитом, сообщает РБК-Украина.
В этот раз футбольные болельщики на стадионе "Хэмпден Парк" в шотландском Глазго передали "пламенный привет" руководителю Кремля на первых минутах игры.
Этот эпизод попал в трансляцию, и сейчас доступен для просмотра в сети.
Сейчас на матчах чемпионата Европы исполнение украинскими болельщиками песни "Путин - ***ло" стало традиционным. Так, фаны даже научили петь этот "шлягер" фанов в других странах.
Отметим, что недавно произведение попало в прямой эфир в РФ во время трансляции матча, после чего игру на Евро-2020 вообще запретили показывать онлайн российским зрителям.
Автор: Владимир Костирин