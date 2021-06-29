В Полтаве пьяный охранник затеял стрельбу по посетителям

В Полтаве к правоохранителям за помощью обратился мужчина 1978 года рождения, который сообщил, что в помещении ветеринарной клиники охранник с признаками алкогольного опьянения грозит предметом, похожим на оружие, сообщает Страна.ua.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, которая установила, что мужчина, 1985 года рождения, во время конфликта с посетителями заведения, совершил один выстрел из пневматического пистолета.

Также полицейскими установлено, что мужчина находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Результат обследования показал 2 промилле алкоголя в крови.

Начальник Полтавского райуправления полиции, сообщил, что полиция изъяла оружие, а на нарушителя составила два административных протокола: по статье 173 (мелкое хулиганство) и статье 179 (Пребывание на работе в нетрезвом состоянии) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Все обстоятельства конфликта выясняются".

В случае доказательства вины судом мужчине грозит штраф или общественные работы до 60 часов, или исправительные работы до двух месяцев или административный арест до 15 суток.