Чехия приостановила поездки в Россию

Министерство здравоохранения Чехии запретило жителям республики поездки в Россию и Тунис. Документ опубликован на сайте ведомства, сообщает Лента.Ру.

Россия и Тунис были определены как страны с высоким риском заражения коронавирусной инфекцией.

Поездки в Россию запрещены с 1 по 31 июля за исключением случаев неотложной необходимости и при получении предварительного согласия чешского МИДа. Запрет на выезд из республики не распространяется на граждан России и Туниса, временно находящихся на территории Чехии.

Всего в списке стран с экстремальным риском заражения коронавирусом, составленном минздравом Чехии, находятся 14 государств.