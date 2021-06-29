Евро-2020: Украина обыграла Швецию и вышла в 1/4 финала
Украина в дополнительное время обыграла Швецию в матче 1/8 финала Евро-2020 — 2:1, сообщает Sport-express.
На 27-й минуте после паса Андрея Ярмоленко счет в матче открыл Александр Зинченко. Эмиль Форсберг на 43-й минуте сравнял результат дальним ударом с помощью рикошета.
В дополнительное время шведы остались в меньшинстве. За грубый фол был удален Маркус Даниэльссон. В конце дополнительного времени победный гол провел Артем Довбик.
Игра проходила в Глазго (Шотландия). В 1/4 финала украинцы сыграют с Англией.