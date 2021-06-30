Кива устроил сожжение нацисткой фуражки в центре Киева

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива устроил "перформанс" в центре Киева с сожжением сувенирной форменной фуражки, которая продавалась на Андреевском спуске. Он заявил, что Украина якобы – "колыбель фашизма" в Европе, сообщает Обозреватель.

Свою выходку политик документировал – кто-то помогал ему и снимал "расправу" на камеру. Кроме того, в видео член ОПЗЖ обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ролик появился на Telegram-канале Кивы.

"Владимир Александрович, скажите: у нас точно не фашистская Германия 30-х годов?" , – спросил народный депутат.

Он пожаловался, ч﻿то в ﻿центре столицы "свободно продается фашистская символика".

Кива с фуражкой. Источник: Скриншот видео

Далее он бросил фуражку на тротуар, полил какой-то жидкостью из бутылки и прямо там поджег, правда – не с первого раза. Людям, которые шли по улице, пришлось обходить место "перформанса".

Кива сделал еще одно неоднозначное заявление – сказал, что "так будет с каждым", кто пропагандирует нацизм.

"Они пришли нас убивать, а мы их будем как б**дей палить" , – матерился парламентарий.

Свою акцию он назвал протестом.

Народный избранник на Андреевском спуске. Источник: Скриншот видео

В огонь он подбросил еще одну фуражку. Источник: Скриншот видео

Он также в очередной раз пожаловался, что ему грозит уголовная ответственность за систематическое появление на публике в папахе советского образца