Кива устроил сожжение нацисткой фуражки в центре Киева
Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива устроил "перформанс" в центре Киева с сожжением сувенирной форменной фуражки, которая продавалась на Андреевском спуске. Он заявил, что Украина якобы – "колыбель фашизма" в Европе, сообщает Обозреватель.
Свою выходку политик документировал – кто-то помогал ему и снимал "расправу" на камеру. Кроме того, в видео член ОПЗЖ обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ролик появился на Telegram-канале Кивы.
"Владимир Александрович, скажите: у нас точно не фашистская Германия 30-х годов?", – спросил народный депутат.
Он пожаловался, что в центре столицы "свободно продается фашистская символика".
Далее он бросил фуражку на тротуар, полил какой-то жидкостью из бутылки и прямо там поджег, правда – не с первого раза. Людям, которые шли по улице, пришлось обходить место "перформанса".
Кива сделал еще одно неоднозначное заявление – сказал, что "так будет с каждым", кто пропагандирует нацизм.
"Они пришли нас убивать, а мы их будем как б**дей палить", – матерился парламентарий.
Свою акцию он назвал протестом.
Он также в очередной раз пожаловался, что ему грозит уголовная ответственность за систематическое появление на публике в папахе советского образца