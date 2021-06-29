В Харькове депутата облили мочой: видео

В Харькове депутата от "Оппозицонной платформы – За жизнь" Анатолия Родзинского облили мочой. Это случилось возле областной государственной администрации 29 июня, сообщает Обозреватель.

Запись изначально была опубликована в соцсетях, но позднее политик на своей странице в Facebook подтвердил инцидент. Он заявил, что ему испортили пиджак Brioni.

На кадрах видно, что неизвестный парень подбежал к депутату возле здания ОГА. Автор ролика подчеркнул, что жидкостью была моча, а инцидент связан с деятельностью Родзинского еще до депутатства.

Сам политик пишет, что его облили "какой-то едкой жидкостью". Также он обвинил в этом организацию "Традиции и порядок", назвав нападавшего "неонацистом".

В организации в свою очередь открестились от инцидента. Там предположили, что нападение могли совершить "обманутые Родзинским люди". Их заявление приводит местный сайт Newsroom.