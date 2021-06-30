В США родителям дадут право выбора своего гендера при рождении ребенка

Родителям дадут право выбора своего гендера при рождении ребенка в штате Висконсин, США. Об этом, со ссылкой на губернатора штата Тони Эверса, сообщает Лента.Ру.

"Это изменение отражает приверженность моей администрации к нейтральной с гендерной точки зрения терминологии и признание того, что семьи Висконсина разнообразны и должны цениться и уважаться" , — сказал Эверс.

По информации издания, формы, используемые для создания свидетельств о рождении, также будут обновлены, чтобы включить графы "родитель-родитель", а также "мать-отец", чтобы семьи с двумя родителями-мужчинами или двумя родителями-женщинами имели право выбора своего гендера.