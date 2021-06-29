Зеленский поблагодарил футболистов сборной за победу над Швецией

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал победу сборной Украины над Швецией в 1/8 финала чемпионата по футболу Евро-2020.

"Я знал, что сегодня и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от резул﻿ьтата: Мы болели за вас всей душой! Мы благодарим вас от всего сердца! Мы гордимся вами всей страной! Но какое же большое счастье написать это именно после победы! И получить возможность написать это еще раз. После 1/4. Или после 1/2. А, может, и после финала Евро! Сегодня не было вас и нас. Сегодня были МЫ. Украина! Команда, насчитывающая более 40 миллионов. От Ужгорода до Луганска. От Чернигова до Симферополя. Команда - Украина! Которая показывает характер, мощь, которая бьется, терпит болезненные удары и боль, но встает и дает сдачи! Украины, которая побеждает!!! И все мы прекрасно знаем, что это значит. Только одно. Слава Украине!!!" , - написал Зеленский в Facebook.