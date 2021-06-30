Китай официально победил малярию

Китай получил сертификат Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подтверждающий статус страны, «свободной от малярии». Об этом сообщается на сайте ВОЗ, сообщает Лента.Ру.

"Выдающийся подвиг для страны, которая в 1940-х годах ежегодно сообщала о 30 миллионах случаев заболевания этой болезнью" , — говорится в сообщении

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса, Китай достиг успеха тяжелым трудом, только после десятилетий целенаправленных и постоянных действий.

"Этим объявлением Китай присоединяется к растущему числу стран, которые демонстрируют миру, что свободное от малярии будущее — жизнеспособная цель" , — сказал он.

По данным организации, за последние 30 лет КНР оказалась первой страной региона Западной части Тихого океана, которая получила такой сертификат. В общей сложности у 40 стран есть сертификат ВОЗ об отсутствии малярии, среди тех, кто стал его обладателями недавно, — Сальвадор (2021 год), Аргентина (2019 год) и Узбекистан (2018 год).