Китай официально победил малярию

Китай официально победил малярию

Китай получил сертификат Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подтверждающий статус страны, «свободной от малярии». Об этом сообщается на сайте ВОЗ, сообщает Лента.Ру.

"Выдающийся подвиг для страны, которая в 1940-х годах ежегодно сообщала о 30 миллионах случаев заболевания этой болезнью", — говорится в сообщении

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса, Китай достиг успеха тяжелым трудом, только после десятилетий целенаправленных и постоянных действий.

"Этим объявлением Китай присоединяется к растущему числу стран, которые демонстрируют миру, что свободное от малярии будущее — жизнеспособная цель", — сказал он.

По данным организации, за последние 30 лет КНР оказалась первой страной региона Западной части Тихого океана, которая получила такой сертификат. В общей сложности у 40 стран есть сертификат ВОЗ об отсутствии малярии, среди тех, кто стал его обладателями недавно, — Сальвадор (2021 год), Аргентина (2019 год) и Узбекистан (2018 год).

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