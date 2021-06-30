Евро-2020: все пары четверть финала

Завершилась стадия 1/8 финала Евро-2020. Англия выбила Германию, а шведы и украинцы провели "Желто-синее" дерби в Глазго, со счетом (2:1) в пользу Украины.

Таким образом, на Евро-2020 определились все пары 1/4 финала. Первые четвертьфиналы пройдут 2 июля, а завершится эта стадия турнира уже 3 июля.

Сборная Украины после победы над шведами (2:1) вышла на Англию. Команды встретятся в Риме 3 июля.

Все пары 1/4 финала Евро-2020:

2 июля. Швейцария - Испания (19:00, Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург")

2 июля. Бельгия - Италия (22:00, Мюнхен, "Арена Мюнхен")

3 июля. Чехия - Дания (19:00, Баку, "Олимпийский")

3 июля. Украина - Англия (22:00, Рим, "Олимпико")