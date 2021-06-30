Бангладеш приостановит производство одежды

Крупнейшие розничные сети по торговле одеждой, включая H&M и Levi’s, рискуют столкнуться с серьезными сбоями в цепочке поставок, которые вызовет вспышка пандемии COVID-19 в Бангладеш, сообщает Лента.Ру.

По информации CNBC, регионы Южной Азии готовятся к строгому локдауну из-за обнаруженного у жителей более заразного штамма «дельта», а азиатская страна, таким образом, может оставить потребителей по всему миру без одежды.

Новая волна заболеваний, особенно среди проживающих на границе с Индией, вынудила правительство Бангладеш запретить населению покидать дома в течение семи дней, начиная с 1 июля. В результате перестанут работать все фабрики в регионе, что случится впервые, поскольку ранее подобные строгие ограничения в стране не вводились.

Аналитики из торговой компании Panjiva отметили резкую смену тенденции, которой придерживался Бангладеш в начале пандемии. Тогда бангладешские производители одежды сильно пострадали от отмены заказов ритейлерами из Европы и США, где ограничения в тот момент были гораздо жестче.

Тем не менее, данные Panjiva показывают, что в условиях пандемии экспортеры из Бангладеш оказались надежнее коллег из соседних регионов. Поставки с февраля по апрель снизились всего на 1,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в то время как производители из Индии и Шри-Ланки стали поставлять меньше на 10,1 и 6,4 процента соответственно. Если говорить об экспорте для крупных розничных сетей, то по сравнению с весной 2019 года для H&M его объем увеличился на 13,5 процента, но сократился на 47,8 процента для Levi’s и на 68,7 — для Calvin Klein.

Главный риск для ритейлеров одежды на данный момент состоит в том, что жесткие ограничения в Бангладеш могут затянуться и оставить полупустыми их склады. Это усложнит удовлетворение спроса в странах с послаблением ковидных ограничений и растущим числом вакцинированных.