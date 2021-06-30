Коронавирус "Лямбда" добрался до Чехии

В Чехии выявили первый случай нового штамма коронавируса, который получил название Лямбда, сообщает Корреспондент.

Об этом заявила Национальная оценочная лаборатория гриппа и респираторных вирусных заболеваний страны, передает местное издание. Также отмечается, что в стране зафиксировано 120 случаев инфицирования штаммом коронавируса Дельта.

"В Чешской Республике все еще существует большинство британских вариантов, однако уже подтверждено 120 случаев (индийской мутации). На прошлой неделе мы зафиксировали первое обнаружение лямбда-варианта" , - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что снижение числа новых случаев заболевания в Чехии в понедельник прекратилось. Тесты показали 157 положительных результатов, что на 39 больше, чем неделю назад.