30 июня 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники

В этот день в мире отмечаются Всемирный день социальных сетей, Международный день Сейлор Мун, Международный день астероида, День «Секунды координации», Международный день парламентаризма, сообщает УНИАН.

В Азербайджане - День влюблённых, в Беларуси - День экономиста, в США - День Национальной организации женщин, День коктейля «Май Тай», День наблюдения за метеоритами, День пергамента, День прикида, в Индии - Remna Ni, на Филиппинах - День филиппино-испанской дружбы, в Конго - День независимости, в Доминикане - День учителя, в Гватемале - День армии, в Израиле - День военно-морского флота, в ЦАР - День всеобщей молитвы, в Египте - Годовщина протестов 30 июня, в Судане - День революции.

Памятные даты 30 июня, годовщины и события

30 июня 1894 года в Лондоне был открыт знаменитый Тауэрский мост. Строительные работы начались 21 июня 1886 года и продолжались в течение 8 лет. На строительство было затрачено свыше одного миллиона фунтов. Тауэр бридж, или Тауэрский мост, выполняет важную функцию: в нормальном режиме по нему едет нескончаемый поток машин. В определенные часы мост раздвигается, чтобы пропустить крупное судно. 60-метровые кирпичные устои моста имитируют форму готических башен. Кроме проезжей части, на мосту устроен переход для пешеходов, служащий для связи между берегами при разведенном нижнем пролете и обслуживается лестницами и лифтами внутри башен. Тауэр бридж уже более ста лет является визитной карточкой британской столицы. Англичане ласково называют его «стальным скелетом в каменной рубахе». С башен моста открывается великолепный вид на город, а на его фоне любят фотографироваться туристы со всего мира.

В 1905 году Альберт Эйнштейн в статье «Об электродинамике движущихся тел» изложил основы Теории относительности.

В 1948 году ученые Уильям Шокли, Уолтер Браттейн и Джон Бардин из «BellLaboratories» объявили о создании транзистора.

В 1997 году в Великобритании вышла первая книга о Гарри Поттере - «Гарри Поттер и философский камень».

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 30 июня чтит память святого Мануила. В этот день солнце долго стоит в зените. Отсюда и другое название праздника – «Мануил Солнцестой».

Что сегодня нельзя делать

День тяжелый в энергетическом плане. Поэтому не рекомендуется без особой надобности выходить из дома. Еще будьте осторожны на воде.

Приметы на 30 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- гроза - к хорошему урожаю;

- вечерняя радуга - к хорошей погоде;

- багряный заход солнца - скоро поднимется ветер и пойдет дождь.

Именины 30 июня

Именины у Исмаила, Иосифа, Пелагеи, Никиты, Кирилла, Дины и Максима.