В РФ объяснили имитации атак на фрегат Нидерландов

Россия поднимала истребители и бомбардировщики, чтобы предупредить нарушения границы фрегатом Нидерландов, который двигался в сторону Керченского пролива, сообщает Корреспондент.

Об этом во вторник, 29 июня, заявили в Минобороны России. Перед этим Минобороны Нидерландов заявило, что российские истребители создали небезопасную ситуацию в Черном море, пролетая слишком низко над голландским фрегатом Evertsen и совершая "иммитации атак".

"24 июня 2021 года средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Черном море было установлено, что находившийся в нейтральных водах фрегат Evertsen ВМС Нидерландов, изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы территориальных вод Российской Федерации в воздух из состава дежурных сил были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов" , - заявили в военном ведомстве.

Там подчеркнули, что после пролетов российских самолетов фрегат сразу изменил курс от "границы РФ" и продолжил следование по прежнему маршруту.

В Минобороны России также отметили, что российские истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые "совершили на безопасном расстоянии пролеты" вблизи корабля ВМС Нидерландов, действовали "в строгом соответствии с международными правилами". После этого экипажи российских самолетов вернулись на аэродромы базирования.

Накануне Нидерланды обвинили РФ в "имитации атак" на фрегат в Черном море. В Нидерландах считают, что такими действиями Россия нарушила право на свободу судоходства, а также двусторонние соглашения.