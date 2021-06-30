Рынок топлива: бензин и ДТ дорожают. Когда остановятся цены

На минувшей неделе цены на бензин и дизтопливо продолжили рост, причем заметный, на десятки копеек за литр, сообщает Сегодня.

Причина – правительство опубликовало новые предельные розничные цены, которые оказались выше тех, что были десять дней назад. Чем трейдеры сразу воспользовались: цены на стелах выросли на 30-50 коп./л. Самый большой рост был у тех областях, где топливо более дешевое. А вот автогаз, цена которого под регулирование не подпадает, дешевеет третью неделю подряд.

О том, что будет с ценами на этой неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

Кабмин обнародовал новые предельные розничные цены на бензин и дизтопливо, которые будут действительны до 3 июля. Теперь они равны 30,84 грн/л (+0,14 грн) для бензина и 29,23 грн/л для ДТ (+0,14 грн). Но цены на АЗС повысились больше, так как ранее не у всех трейдеров они были максимально разрешенными.

За минувшую неделю бензин А-92 в среднем подорожал на 38 коп./л, А-95 – на 39 коп./л, ДТ – на 46 коп./л. Самый большой рост цен зафиксирован в Черниговской области: на бензины – 82 коп./л (соответственно на А-92 – до 28,30, для А-95 – 29,26 грн/л), на ДТ – 86 коп./л (до 28,17 грн/л). В остальных областях рост цен на бензин и ДТ составил от 10 до 69 коп./л, в большинстве из них – на 35-40 коп./л.

Самые высокие цены на бензины и ДТ – в Луганской области. А-92 здесь стоит 29,94 грн/л, А-95 – 31,15 грн/л, ДТ – 29,29 грн/л).

Самые низкие цены: на бензины в Сумской области: А-92 стоит 27,96 грн/л (+67 коп.), А-95 – 28,93 грн/л (+68 коп.), на ДТ – в Николаевской – 27,30 грн/л (+31 коп.).

Автогаз подешевел во всех областях и в Киеве на 10-32 коп./л.

Самый дорогой автогаз также на Луганщине (15,85 грн/л, минус 25 коп), самый дешевый – на Черниговщине (14,99 грн/л, минус 20 коп./л). Черниговская область – единственная, где газ стоит дешевле 15 грн/л.

Разброс цен уменьшился по всем видам топлива. По А-92 разброс составляет 7,1% (1,98 грн/л), было 9,3%, по А-95 – 7,7% (2,22 грн/л), было 9,9%, по дизелю – 7,3% (1,99 грн/л), было 10,1%, по автогазу – 5,7% (0,86 грн/л), было 6%.

Какие цены во всех регионах и насколько они изменились за неделю – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 28,75 грн/л

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 29,71 грн/л

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 28,18 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 15,37 грн/л

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что, помимо повышения повышения предела регулируемых цен, дополнительным драйвером их роста стала крупнейшая в Украине группа "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. – всего 1540 станций). Она подняла цены на бензин и ДТ сразу на 1 грн/л. Запас по стоимости был, так как "Приват" не реагировала на уровень предельных средних цен топлива, которые устанавливаются правительством с середины мая.

В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 27,95 грн/л, А-95 — до 28,95 грн/л и ДТ — до 28,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на А-92 выросли до 28,00 грн/л, на А-95 и ДТ — до 29,00 и 28,00 грн/л.

Вслед за "Приватом" подняли цены и другое участники рынка.

По информации Сергея Куюна, розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, с 25 по 29 июня повысили стоимость бензинов и ДТ в пределах 5-50 коп./л. На "Авантаж 7" бензины подорожали на 50 коп./л. Так, цена на А-92 увеличилась до 27,95 грн/л, А-95 — до 28,95 грн/л. На столько же цены бензинов повысила сеть "Кворум". На 30 коп./л выросла цена бензинов в сети Chipo.

В сети "БРСМ-Нафта" цены на бензины выросли на 23 коп./л: бензин А-92 подорожал до 28,07 грн/л, А-95 — до 29,07 грн/л. При этом ДТ подорожало на 8 коп./л, до 26,28 грн/л. Сеть Motto повысила цены на бензины и ДТ в среднем на 5-7 коп./л: А-92 подорожал до 27,63 грн/л, А-95 — до 28,53 грн/л, ДТ — до 26,41 грн/л.

Геннадий Рябцев уверен: продолжающемуся росту цен способствуют регулируемые или, как говорят в Кабмине, "рекомендованные" цены на топливо.

"Если бы регулирования не было, то рост был бы меньшим, а то и цены вообще не менялись бы. В частности, регулирование не учитывает фактор укрепления гривни, который компенсирует подорожание топлива в долларах. А на 10-15 копеек в связи с этим компенсированием цены никто не поднимал бы. А так государство – "дает отмашку", почему бы не воспользоваться?" , – пояснил эксперт.

А вот Сергей Куюн напомнил: до введения регулирования только четыре брендовых оператора (около 15% рынка) торговали по ценам выше регулируемых.

"Если бы государство не установило ценовой потолок на не премиальное топливо, оно в этих сетях стоило бы дороже, чем сейчас" , – отметил эксперт.

Артем Куюн сообщил, что крупные розничные сети снизили стоимость сжиженного газа на 10–50 коп./л.

"В сетях ОККО, WOG и SOCAR продукт подешевел на 50 коп./л, до 15,99 и 15,98 грн/л. На станциях "Автотранс" цена автогаза опустилась на 10 коп./л, до 15,88 грн/л. Одесская сеть "Катрал" снизила цену до 14,97 грн/л (-40 коп./л), а житомирский "Фактор" — до 14,80 грн/л. Средняя стоимость газа по Украине на 29 июня составила 15,37 грн/л (-20 коп./л)" , – конкретизировал Артем Куюн.

Что может измениться за неделю

Эксперты ожидают на этой неделе еще небольшого повышения цен на бензин и ДТ.

"Котировки стоимости топлива привязаны к котировкам на нефть, а рост ее стоимости приостановился только на днях, поэтому еще неделю будет действовать инерция" , – пояснил Геннадий Рябцев. С ним согласен и Сергей Куюн.

"Цены на нефть зашкаливают, на этой неделе было 76 долларов за баррель. Поэтому все указывает на то, что охлаждения рынка ждать не стоит" , – прогнозирует эксперт.

Артем Куюн уверен, что на "стыке месяцев" цены на газ меняться не будут. А вот дальше – снова пойдут вверх. Эксперт отметил, что стоимость сжиженного газа в опте начала расти, динамика увеличения цены составила 100-700 грн/т за неделю с 18 по 25 июня.