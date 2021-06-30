США пригрозили РФ расширением санкций

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, однако если Москва продолжит вести себя агрессивно, Штаты оставляют за собой право ввести новые санкции, сообщает Корреспондент.

Об этом Блинкен сказал в интервью RAI TG1, передает пресс-служба Госдепартамента.

"Если Россия решит прибегнуть к необдуманным или агрессивным действиям, мы ответим. Не с целью конфликта или эскалации - а потому, что мы будем отстаивать свои интересы и ценности" , - рассказал глава американской дипломатии.

Он напомнил, что нынешняя администрация США уже демонстрировала реакцию: в частности, на попытки вмешательства в выборы, кибератаки против SolarWinds, попытку отравить Навального.

"Со стороны Соединенных Штатов была четкая и мощная реакция, например, в виде санкций" , - подчеркнул госсекретарь США.

Он также отметил, что многие из санкций были введены в координации с европейскими партнерами, а также Канадой и Великобританией.