Ким Чен Ын обвинил чиновников за ошибку во время коронакризиса

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о связанном с COVID-19 "серьезном инциденте", который может угрожать безопасности страны, несмотря на общенациональные противоэпидемические усилия, сообщает Корреспондент.

Об этом в среду, 30 июня, со ссылкой на KCNA проинформировало местное издание. Так, во время заседания политбюро Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын обвинил высокопоставленных чиновников в пренебрежении своими обязанностями во время выполнения мероприятий, необходимых для борьбы с глобальной пандемией коронавируса.

"Пренебрегая важными решениями партии в ее национальной чрезвычайной антивирусной борьбе в рамках подготовки к глобальному кризису в области здравоохранения, ответственные должностные лица спровоцировали серьезный инцидент, который создает огромный кризис для безопасности страны и ее народа" , - заявил Ким Чен Ын.

По словам лидера Северной Кореи, "основным фактором, который препятствует выполнению важных задач, является неспособность и безответственность высших должностных лиц".

"Общепартийная борьба должна вестись против идеологических дефектов и всевозможных негативных факторов, которые оказываются среди высших должностных лиц" , - высказался он.

При этом никаких подробностей относительно упомянутого "серьезного инцидента" не сообщается.